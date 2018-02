Leandrinho comanda ataque em vitória do Phoenix Suns O armador brasileiro Leandrinho brilhou e comandou o ataque do Phoenix Suns, que deu uma surra de 103 a 82 no Houston Rockets. Com 32 pontos, ele empatou sua melhor marca como profissional. O Suns (49-14) venceu cinco jogos seguidos em casa e na quarta-feira e vai enfrentar o Dallas Mavericks, no duelo entre as duas melhores equipes da liga. Aliás, a série de 17 vitórias dos texanos chegou ao fim de maneira surpreendente, com uma derrota para o Golden State Warriors. O grande vencedor foi o veterano treinador do Warriors, Don Nelson, principal responsável pela formação do atual time do Mavericks (52-10). Ele trabalhou para a franquia até a temporada passada. O ala francês Mickael Pietrus, com 20 pontos, liderou o Golden State Warriors (30-36) na vitória por 117 a 100. Foi o fim da sétima seqüência de vitórias mais longa na história da NBA. Outros resultados da rodada da NBA: Charlotte Bobcats 119 x 108 Orlando Magic Milwaukee Bucks 93 x 108 Toronto Raptors Memphis Grizzlies 102 x 113 New Jersey Nets