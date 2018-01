Leandrinho comanda vitória do Brasil sobre a China Contando com uma boa atuação do armador Leandrinho, a seleção brasileira masculina de basquete superou a China por 88 a 78, na manhã deste domingo (horário de Brasília), pela Copa Stankovic. A competição preparatória para o Mundial do Japão está sendo disputada em território chinês. O resultado credenciou a equipe comandada pelo treinador Lula Ferreira para a disputa do terceiro lugar da competição, que será contra a França, na próxima terça-feira, em Kunshan. No mesmo dia e local irá acontecer a decisão pelo título, entre a Grécia e a Alemanha, que bateu o Brasil no sábado (76 a 75). O armador Leandrinho, do Phoenix Suns, foi o grande destaque do jogo, com 20 pontos. "Foi uma boa partida e mostramos nossa evolução. Estamos enfrentando seleções de alto nível, sabendo enfrentar as dificuldades das partidas e melhorando o nosso rendimento. O importante é usarmos essas dificuldades como aprendizado para chegarmos afiados ao Mundial, para defender o Brasil com orgulho e muita alegria", analisou o brasileiro. O pivô Yao Ming (Houston Rockets), que disputou a sua segunda partida após se recuperar de uma lesão no pé, fez 14 pontos e pegou seis rebotes. O cestinha da equipe asiática, no entanto, foi Yi Jianlian, com 19 pontos. "Fizemos uma grande partida. Conseguimos colocar em prática as mudanças necessárias na defesa e melhoramos a distribuição de bolas no ataque. A marcação individual funcionou muito bem e com isso anulamos as principais jogadas deles, especialmente o Yao Ming", disse Lula Ferreira. A seleção brasileira irá estrear no Mundial do Japão no próximo sábado (19), quando enfrentará a Austrália, em Hamamatsu, pelo Grupo C. A equipe de Lula Ferreira, que conta com dois atletas da NBA - Leandrinho (Phoenix Suns) e Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) - ainda enfrenta na primeira fase a Grécia, Lituânia, Catar e Turquia.