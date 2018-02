Leandrinho começa bem pelo Phoenix Suns Leandrinho começou bem na pré-temporada da NBA. Titular no Phoenix Suns, o armador anotou 13 pontos na vitória sobre o Seattle Supersonics por 114 a 113 na madrugada desta sexta-feira no Key Arena, em Seattle. O brasileiro atuou como substituto de Steve Nash, o melhor jogador da temporada anterior. O canadense foi poupado pelo técnico Mike D?Antoni por causa de um resfriado. Leandrinho ficou em quadra por 29 minutos. O cestinha foi Raja Bell, com 26 pontos. Esse foi o primeiro de oito jogos de preparação do Phoenix Suns para a temporada da NBA. A estréia na competição regular será dia 1º de novembro, contra o Dallas Mavericks, em Phoenix.