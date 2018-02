Leandrinho confirma boa fase na NBA O armador reserva Leandro Barbosa confirmou, quarta-feira, sua boa fase na temporada 2004-2005 da NBA. Ele jogou dez minutos, marcou 10 pontos, obteve três rebotes e fez uma assistência, na partida em que sua equipe, o Phoenix Suns, venceu o Utah Jazz por 108 a 86. Foi a sexta vitória consecutiva do Phoenix, que ganhou 15 das últimas 16 partidas que disputou e manteve-se como a equipe de melhor performance no começo de temporada da liga, com 19 vitórias e três derrotas. O ala-armador Lebron James reafirmou sua condição de estrela do Cleveland Cavaliers , time do ala brasileiro Anderson Varejão, ao anotar 25 pontos, conseguir 11 rebotes e fazer sete assistências, na vitória quarta-feira por 112 a 88 sobre o Portland Trail Blazers. Também se destacaram o armador Jeff McInnis e o ala Ira Newble, com 18 pontos cada um. Foi a nona vitória consecutiva do Cleveland Cavaliers jogando em sua quadra. E o Denver Nuggets, do ala-pivô Nenê, venceu o Boston Celtics por 100 a 99. Destaque para o ala Carmelo Anthony, que fez o ponto decisivo, de falta, quando restavam apenas 3,6 segundos para o encerramento da partida. Outros resultados da rodada de quarta-feira da NBA: Toronto Raptors 96 Minnesota Timberwolves 90; Washington Wizards 93 Miami Heat 98; New York Knicks 93 Detroit Pistons 94; Memphis Grizzlies 88 ChicagoBulls 96; New Orleans Hornets 98 Golden State Warriors 89; Houston Rockets 92 Atlanta Hawks 69; San Antonio Spurs 94 Orlando Magic 91; Phoenix-Suns 108 Utah-Jazz 86.