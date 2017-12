Leandrinho: destaque entre brasileiros Nesta temporada, cinco brasileiros disputarão a NBA: Nenê (Denver Nuggets), Leandrinho e Lucas Tischer (Phoenix Suns), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) e Baby (Toronto Raptors). O armador Alex Garcia chegou a ser contratado pelo New Orleans Hornets, mas foi dispensado pela equipe na semana passada e já está de olho em um contrato na Espanha. O brasileiro que fez a melhor campanha na temporada passada foi o armador Leandrinho, que renovou seu contrato com o Phoenix Suns até o final da temporada 2006/07. O jogador, de 22 anos, foi a 28ª escolha do draft de 2003 pelo San Antonio Spurs e acabou negociado com o Suns. ?Leandrinho é um jovem jogador com muita garra e talento. Queremos que ele continue evoluindo e contribuindo para o nosso tri?, disse Bryan Colangelo, presidente e diretor-geral do Phoenix. O pivô Lucas, de 22 anos e 2,05 m, nem passou pelo draft para chegar a uma equipe na NBA. Fez uma bateria de testes e assinou contrato de dois anos com a equipe de Phoenix. No ano passado, ele jogou na Keltek/São José dos Pinhais. ?Treinei dois meses e meio. Estava em contato com o Phoenix e esperava ser contratado. Não foi uma surpresa?, disse o confiante Lucas.