Leandrinho e Baby estréiam bem na NBA O armador Leandrinho foi o melhor brasileiro em quadra na segunda rodada da NBA, quarta-feira. Ele marcou nove pontos, fez três assistências e apanhou dois rebotes nos 24 minutos em que participou da vitória do Phoenix Suns sobre o Atlanta Hawks, por 112 a 82. O pivô Amare Stoudemire foi o melhor em quadra pelos Suns, com 23 pontos, oito rebotes, uma bola roubada e uma assistência. O time volta à ativa nesta sexta-feira, em casa, contra o Philadelphia 76ers. Pelo Toronto Raptors, o pivô Baby ficou três minutos em quadra e marcou dois pontos na vitória sobre os Houston Rockets, por 95 a 88. Também apanhou um rebote. Nesta sexta, o Toronto recebe o Detroit. O lateral Alex, do New Orleans Hornets, jogou dois minutos, marcou dois pontos e pegou um rebote na derrota para o Dallas Mavericks: 106 a 91. O armador Baron Davis foi o destaque dos Hornets, com 25 pontos. O alemão Dirk Nowitzki, o armador Michael Finley e o reserva Jerry Stackhouse marcaram 19 pontos cada um e ajudaram o Dallas a disparar no placar. Os Hornets enfrentam o Orlando Magic. Já o ala/pivô Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, ainda não teve oportunidade de entrar em quadra. Ficou no banco durante todo o jogo contra o Indiana Pacers, que levou a melhor: 109 a 104. Outros resultados de quarta-feira: Philadelphia 98, Boston 95; Orlando 93, Milwaukee 92; Minnesota 99, New York 93; Miami 100, New Jersey 77; San Antonio 101, Sacramento 85; Washington 103, Memphis 91; LA Clippers 114, Seattle 84; Portland 78, Golden State 75; Utah 104, LA Lakers 78. Nesta sexta-feira haverá mais seis jogos: Indiana e Boston; New Jersey e Chicago; LA Clippers e Portland; San Antonio e LA Lakers; Utah e Golden State; Atlanta e Seattle.