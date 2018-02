Leandrinho é cestinha do Suns em derrota para o Hornets

O ala-armador brasileiro Leandrinho Barbosa foi o cestinha do Phoenix Suns na derrota, fora de casa, para o New Orleans Hornets por 101 a 98. Leandrinho marcou 19 pontos na partida, além de conseguir dois rebotes e dar duas assistências. O ala-armador brasileiro jogou por 22 minutos, e converteu 8 de 12 arremessos de quadra, incluindo 3 de 6 de três pontos. Esta foi a terceira derrota nas últimas quatro partidas do Suns (17-7), que mesmo com a má fase lidera a Divisão Pacífico. O armador Chris Paul foi o destaque do Hornets (15-9), com 21 pontos e 10 assistências. O ala-armador Morris Peterson também marcou 21 pontos para o New Orleans, que evitou sua terceira derrota seguida e aparece no terceiro lugar da Divisão Sudoeste.