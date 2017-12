Leandrinho é cestinha, mas Phoenix Suns perde na estréia O ala Lamar Odom fez 34 pontos para o Los Angeles Lakers, que não contou com o astro Kobe Bryant, na vitória sobre o favorito Phoenix Suns, por 114 a 106, no jogo de estréia das duas equipes na temporada 2006/2007 da NBA. Com 30 pontos em 37 minutos em quadra, o armador brasileiro Leandrinho saiu do banco de reservas para ser o cestinha do Phoenix Suns. Foi a melhor pontuação de Leandrinho na liga norte-americana. "Teria sido bem melhor se tivéssemos conseguido também a vitória. Tivemos a oportunidade, mas no fim falhamos muito na defesa", comentou o brasileiro. Leandrinho acertou 9 de 14 arremessos de quadra, deu quatro assistências e pegou um rebote. O jogo, disputado no Staples Center, em Los Angeles, teve um público de 18.997 pessoas, que se decepcionou no começo com a ausência de Kobe Bryant. O astro ainda não se recuperou fisicamente depois de passar uma cirurgia no joelho durante as férias.