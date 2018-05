Leandrinho é destaque em vitória do Suns

O jogador brasileiro Leandro Barbosa, do Phoenix Suns, começou no banco, mas foi um dos destaques de sua equipe, marcando 17 pontos na vitória por 116 a 98 sobre o Boston Celtics, nesta quarta-feira, pela temporada regular da NBA.

Nos 22 minutos que esteve em quadra, Leandrinho, que recentemente se recuperou de lesão, conseguiu ainda dois rebotes e deu quatro assistências. O ala Amar Stoudemire e o pivô Channing Frye foram os cestinhas do Suns, com 26 pontos cada. Frye ainda pegou dez rebotes, completando um double-double.

O Suns, que chegou à segunda vitória seguida, tem agora um registro de 21 vitórias e 12 derrotas na temporada, ocupando a terceira posição da Conferência Oeste. O Celtics sofreu sua terceira derrota seguida. Agora tem uma marca de 23-8 na temporada e perdeu a liderança da Conferência Leste para o Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão.

Outras três partidas agitaram a noite norte-americana. O New Orleans Hornets aproveitou a vantagem de jogar em casa, em New Orleans, e venceu o Miami Heat por 95 a 91. O ala David West teve participação fundamental na vitória. Além de ser o cestinha da equipe, com 21 pontos, ele marcou seis deles nos últimos 55 segundos de partida, tendo papel determinante. Com um registro de 14-16, o Hornets está fora da zona de classificação aos playoffs, ocupando a 11ª posição do Oeste.

O New Jersey Nets, em East Rutherford, pôs fim à sequência de dez derrotas consecutivas ao vencer o New York Knicks por 104 a 95. A vitória não tira do Nets a condição de pior equipe da Liga até aqui. Com apenas três vitórias e 29 derrotas, a franquia já deixou seu nome na história da NBA ao bater o recorde de 18 derrotas seguidas no início da temporada.

Em Toronto, no Canadá, o Toronto Raptors conseguiu sua quinta vitória consecutiva na temporada ao bater o Charlotte Bobcats por 107 a 103, com mais uma excelente atuação do ala Chris Bosh. Com um double-double de 33 pontos e 13 rebotes, Bosh foi o principal nome da franquia canadense. A sequência de cinco vitórias é a melhor do Raptors na temporada. A equipe canadense tem agora um registro de 16-17, ocupando a quinta posição da Conferência Leste.