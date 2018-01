Leandrinho é destaque em vitória do Suns sobre o Mavericks O armador brasileiro Leandrinho marcou 29 pontos e foi o grande destaque na vitória do Phoenix Suns sobre o Dallas Mavericks por 126 a 104. Leandrinho foi fundamental para o triunfo do Suns, que deixa sua marca em 55-18 e está a seis jogos dos Mavericks na briga pelo melhor desempenho da liga. O armador brasileiro jogou 35 minutos e converteu 10 de 17 arremessos, incluindo 4 de 7 de três pontos e 5 de 6 lances livres. Além disso, pegou dois rebotes e deu duas assistências. A derrota impediu que o Mavericks conquistasse por antecipação o título da Divisão Sudoeste. Apesar da derrota, o Dallas (61-12) ainda tem condições de igualar o recorde do Chicago Bulls, que na campanha 1995-96 conseguiu somar pelo menos 70 vitórias em uma temporada. Para alcançar a façanha, no entanto, os texanos terão de vencer suas nove partidas restantes. Em Toronto, o Raptors garantiu sua primeira participação nos playoffs da NBA em cinco anos ao derrotar, em casa, o Charlotte Bobcats por 107 a 94, em partida válida pela temporada regular da liga de basquete profissional americana. O destaque da franquia canadense ficou com o ala Chris Bosh, que deixou a quadra com um "double-double", ao marcar 24 pontos e pegar 16 rebotes. O Raptors, líder da Divisão Atlântico e terceiro na Conferência Leste, não chegava aos playoffs desde a temporada 2002. De volta ao Detroit após quatro partidas, o ala Richard Hamilton foi o destaque na vitória do Pistons por 94 a 88 sobre o Miami Heat, atual campeão da NBA. Hamilton marcou 19 pontos e ajudou o Pistons (47-26) 47-26 a continuar com a melhor marca da NBA. Já o Cleveland Cavaliers, do ala brasileiro Anderson Varejão, perdeu sua chance de se aproximar do Detroit na briga pela melhor campanha da temporada ao perder para o Boston Celtics por 98 a 96. Apesar da derrota, Varejão teve uma boa atuação pelo Cavaliers, com 12 pontos, oito rebotes e cinco assistências. O ala Carmelo Anthony marcou 32 pontos e liderou o Denver Nuggets, do ala brasileiro Nenê, na vitória sobre o Seattle Supersonics por 114 a 103. Nenê deixou a quadra com oito pontos, três rebotes e duas assistências. Com a vitória, o Denver quebrou uma seqüência de três derrotas e deixou sua marca em 36-36, para assumir a vice-liderança da Divisão Central. Outros jogos da rodada da NBA: Atlanta Hawks 97 x 105 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 107 x 121 Washington Wizards Golden State Warriors 122 x 117 Memphis Grizzlies Boston Celtics 98 x 96 Cleveland Cavaliers Houston Rockets 83 x 86 Utah Jazz Orlando Magic 104 x 105 Minnesota Timberwolves Indiana Pacers 100 x 99 San Antonio Spurs Los Angeles Lakers 126 x 103 Sacramento Kings