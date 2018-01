Leandrinho é draftado pelo San Antonio O armador Leandrinho foi draftado, nesta quinta-feira à noite, pelo San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, em cerimônia realizada no Madison Square Garden, em Nova York. O ex-jogador do Bauru foi o 28º atleta escolhido para atuar na temporada 2003/2004. O primeiro da lista foi LeBron James, que chega ao time do Cleveland sem passar pela universidade. O sérvio Darko Milicic, de 2,10 metros, foi o segundo escolhido e vai atuar pelo Detroit. Carmelo Anthony, o terceiro, será companheiro do brasileiro Nenê Hilário no Denver. Confira a lista dos 29 escolhidos na primeira rodada do Draft 2003 da NBA: 1) Cleveland - LeBron James 2) Detroit - Darko Milicic 3) Denver - Carmelo Anthony 4) Toronto - Chris Bosh 5) Miami - Dwayne Wade 6) Clippers - Chris Kanan 7) Chicago - Kirk Hinrich 8) Milwaukee - T.J. Ford 9) New York - Michael Sweetney 10) Washington - Jarvis Hayes 11) Golden State - Mickael Pietrus 12) Seattle - Nick Collison 13) Memphis - Markus Banks 14) Seattle - Luke Ridnour 15) Orlando - Reece Gaines 16) Boston - Troy Bell 17) Phoenix - Zarko Cabarkapa 18) New Orleans - David West 19) Utah - Aleksandar Pavlovic 20) Boston - Dahntay Jones 21) Atlanta - Boris Diaw 22) New Jersey - Zoran Planicic 23) Portland - Travis Outlaw 24) Lakers - Brian Cook 25) Detroit - - Carlos Delfino 26) Minnesota - Ndoubi Ebi 27) Memphis - Kendrick Perkins 28) San Antonio - Leandrinho 29) Dallas - Josh Howard