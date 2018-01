Leandrinho é eleito o melhor reserva da temporada da NBA O armador brasileiro Leandrinho, do Phoenix Suns, foi eleito nesta segunda-feira o melhor reserva da temporada 2006/07 da NBA, tornando-se o primeiro jogador do País a atingir esta marca histórica (confira a votação completa). O atleta, destaque da vitória do Suns sobre o Los Angeles Lakers na primeira partida entre as duas equipes pelos playoffs da Conferência Oeste, recebeu 578 votos de 635 possíveis - aparecendo em 101 deles na primeira posição. O segundo lugar foi para o ala-armador argentino Manu Ginobili, do San Antonio Spurs, com 269 pontos, enquanto o também armador Jerry Stackhouse, do Dallas Mavericks, foi o terceiro, com 210 pontos. A votação para o prêmio foi feita entre 127 jornalistas esportivos dos Estados Unidos e do Canadá. Cada um deles poderia votar em três jogadores. O primeiro de cada lista recebeu cinco pontos, o segundo três e o terceiro, um. Para fazer parte do prêmio, o jogador precisava ter começado do banco em mais partidas que como titular. Leandrinho, de 24 anos, foi o quarto jogador do Suns a conquistar este prêmio. Reserva em 62 de 80 jogos disputados nesta temporada, o brasileiro teve médias de 18,1 pontos, quatro assistências e 2,7 rebotes. Aos 24 anos, o armador marcou 20 ou mais pontos em 33 partidas - muito além dos 13 que conseguira na soma de suas três temporadas anteriores. A votação deste ano Jogador Time 1.º 2.º 3.º Pontos Leandrinho Phoenix Suns 101 24 1 578 Manu Ginóbili San Antonio Spurs 18 50 29 269 Jerry Stackhouse Dallas Mavericks 7 40 55 210 David Lee New York Knicks - 3 13 22 Kyle Korver Philadelphia Sixers 1 2 8 19 Antonio McDyess Detroit Pistons - 2 11 17 Courey Maggette Los Angeles Clippers - 1 3 6 Luther Head Houston Rockets - - 4 4 Chucky Atkins Memphis Grizzlies - 1 1 4 Matt Harpring Utah Jazz - 1 1 4 Josh Childress Atlanta Hawks - 1 - 3 Chris Duhon Chicago Bulls - 1 - 3 Jose Calderon Toronto Raptors - 1 - 3 J. R. Smith Denver Nuggets - - 1 1 Todos os melhores reservas Ano Jogador Time Pontos 2006/07 Leandrinho Phoenix Suns 578 (79,5%) 2005/06 Mike Miller Memphis Grizzlies 501 (71,5%) 2004/05 Ben Gordon Chicago Bulls 513 (70,4%) 2003/04 Antawn Jamison Dallas Mavericks 338 (35,8%) 2002/03 Bobby Jackson Sacramento Kings 362 (44,1%) 2001/02 Corliss Williamson Detroit Pistons 56 (44,4%) 2000/01 Aaron McKie Philadelphia Sixers 57 (46%) 1999/00 Rodney Rogers Phoenix Suns 104 (86%) 1998/99 Darrel Armstrong Orlando Magic 85 (72%) 1997/98 Danny Manning Phoenix Suns 57 (49,1%) 1996/97 John Starks New York Knicks 84 (73%) 1995/96 Toni Kukoc Chicago Bulls 45 (39,8%) 1994/95 Anthony Mason New York Knicks 47 (44,8%) 1993/94 Dell Curry Charlotte Hornets 46 (45,5%) 1992/93 Cliff Robinson Portland Trail Blazers 89 (90,8%) 1991/92 Detlef Schrempf Indiana Pacers 54 (56,3%) 1990/91 Detlef Schrempf Indiana Pacers 38 (39,6%) 1989/90 Ricky Pierce Milwaukee Bucks 77 (83,7%) 1988/89 Eddie Johnson Phoenix Suns 33 (38,8%) 1987/88 Roy Tarpley Dallas Mavericks 67 (83,8%) 1986/87 Ricky Pierce Milwaukee Bucks 41 (52,6%) 1985/86 Bill Walton Boston Celtics 32 (41%) 1984/85 Kevin McHale Boston Celtics 57 (73,1%) 1983/84 Kevin McHale Boston Celtics 59 (77,6%) 1982/83 Bobby Jones Philadelphia Sixers 59 (77,6%) Obs.: Até 2001/02, escolhia-se apenas o melhor e seus pontos eram a soma dos votos. Depois, passou-se a adotar o sistema atual de 5 pontos para o 1.º, 3 para o 2.º e 1 para o 3.º.