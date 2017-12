Leandrinho é indicado para o All-Star Game da NBA Destaque no Phoenix Suns no início desta temporada, o armador brasileiro Leandrinho foi indicado pela primeira vez na eleição do All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA. O evento acontece no dia 18 de fevereiro, no Ginásio Thomas & Mack Center, em Las Vegas, e os titulares das duas equipes serão escolhidos pelos torcedores. Depois de conseguir a inédita indicação, Leandrinho irá disputar uma vaga na equipe da Conferência Oeste, onde estão situados os Suns. Ele, no entanto, terá a difícil missão de bater as estrelas Steve Nash (Suns), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) e Tracy McGrady (Houston Rockets). O francês Tony Parker e o argentino Manu Ginóbili, ambos do San Antonio Spurs, também estão no páreo pelas duas vagas de armadores titulares. Após sete rodadas da liga norte-americana de basquete, Leandrinho é o atual cestinha dos Suns no campeonato, com 19,7 pontos por partida, à frente do ala Shawn Marion (19) e do canadense Nash (18,7), que foi eleito o MVP (jogador mais valioso) nas duas últimas temporadas. Participando da sua quarta temporada na NBA, o jogador brasileiro já marcou 30 pontos em duas partidas nesta temporada. Ele também conseguiu 12 assistências numa partida, seu recorde na carreira na NBA. Escolhidos por jornalistas especializados na NBA, 120 jogadores - 60 de cada conferência - foram listados para a votação do All-Star Game, sendo 24 armadores, 24 alas e 12 pivôs de cada lado. Agora, os eleitores/torcedores selecionam dois armadores, dois alas e um pivô de cada conferência para formar os times titulares - os reservas são convocados pelos técnicos.