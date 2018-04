Leandrinho é o destaque em nova vitória do Phoenix Suns

O ala-armador brasileiro Leandrinho ajudou sua equipe, o Phoenix Suns, a derrotar o Sacramento Kings por 127 a 111 pela rodada de quarta-feira da NBA. O brasileiro marcou 18 pontos, pegou três rebotes e deu três assistências nos 30 minutos em que esteve em quadra. O cestinha da equipe, que segue na liderança da Divisão Pacífico, foi o ala Shawn Marion, com 25 pontos. Em um confronto entre líderes de Divisão, o San Antonio Spurs, da Sudoeste, derrotou o Orlando Magic, da Sudeste, por 128 a 110, com 32 pontos do armador francês Tony Parker. O Boston Celtics se manteve na liderança da Divisão Atlântico, ao massacrar o Golden State Warriors, por 105 a 82. O ala-armador Ray Allen anotou 21 pontos. De virada, o Dallas Mavericks bateu o Houston Rockets por 100 a 94, no duelo texano da Conferência Oeste. O destaque dos vencedores foi o armador Devin Harris, que marcou 22 pontos. O Washington Wizards derrotou o Charlotte Bobcats na prorrogação por 114 a 111, com expressivos 39 pontos do ala Caron Butler. O Los Angeles Lakers perdeu por 110 a 103 para o Milwaukee Bucks, mesmo com boa atuação de Kobe Bryant, que marcou 27 pontos. Pelo Bucks, o destaque foi o ala-armador Michael Redd, com 26 pontos. O New York Knicks perdeu a oitava partida seguida, ao cair diante do Detroit Pistons, por 98 a 86. Os Pistons, líder da Divisão Central, contou com boa atuação do armador Chauncey Billups, que fez 25 pontos e deu 15 assistências. Com 23 pontos do ala Troy Murphy, o Indiana Pacers derrotou o New Orleans Hornets por 105 a 93. Já o Atlanta Hawks venceu o Miami Heat por 82 a 79, com 22 pontos de armador Joe Johnson. Pelo Heat, o destaque foi o pivô Shaquille O'Neal, com 18 pontos. O pivô Chris Kaman fez 17 pontos e pegou 21 rebotes para o Los Angeles Clippers, que venceu o Denver Nuggets, desfalcado do pivô brasileiro Nenê, por 101 a 90. Nos outros jogos, o Toronto Raptors venceu o Memphis Grizzlies por 95 a 89; o New Jersey Nets bateu o Portland Trail Blazers por 106 a 101; e o Cleveland Cavaliers derrotou o Minnesota Timberwolves por 97 a 86, com fantásticos 45 pontos do ala LeBron James.