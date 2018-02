Leandrinho é o destaque na vitória do Phoenix na NBA Com uma boa atuação do armador brasileiro Leandrinho, o Phoenix Suns conseguiu uma vitória suada na rodada da temporada regular da NBA ao passar pelo New Orleans Hornets por 104 a 103 na noite de sexta-feira, no Ginásio US Airways Center, em Phoenix. O resultado deixou a equipe do Arizona, que soma quatro triunfos consecutivos, na segunda colocação da Conferência Oeste com 47 vitórias e 14 derrotas - o Dallas Mavericks lidera com 51 vitórias e apenas nove tropeços. Já o New Orleans ocupa o nono posto (28 e 33) e está fora da zona de classificação para os playoffs. Atuando como reserva, Leandrinho esteve em quadra por cerca de 31 minutos e foi o cestinha do confronto, com 19 pontos. O seu companheiro de equipe, o armador canadense Steve Nash, também se destacou ao conseguir um double-double (dois dígitos em dois fundamentos), com 15 pontos e dez assistências. Pelo lado dos Hornets, o armador Devin Brown e o ala David West também conseguiram 19 pontos cada. Já em Denver, os Nuggets, do pivô brasileiro Nenê, foram derrotados pelo Detroit Pistons por 95 a 82, em casa. O Detroit lidera a Conferência Leste com 37 vitórias e 22 derrotas, enquanto o time do Colorado está em sétimo na Oeste. O ala-pivô Chris Webber, dos Pistons, foi o maior pontuador do confronto com 20 pontos, um a mais que o armador Allen Iverson, dos Nuggets. Nenê anotou apenas sete pontos nos 30 minutos em que atuou. Em outro jogo da rodada, Shaquille O´Neal comandou o Miami Heat na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 105 a 91, em seus domínios, no Ginásio American Airlines Arena. O pivô anotou 32 pontos para o time da Flórida. A equipe dirigida pelo técnico Pat Riley ocupa agora a sexta colocação da Conferência Leste, já dentro da zona de classificação para os playoffs. Confira os resultados da rodada: Philadelphia Sixers 108 x 92 Los Angeles Lakers Boston Celtics 118 x 103 Seattle SuperSonics Atlanta Hawks 106 x 105 Memphis Grizzlies Miami Heat 105 x 101 Minnesota Timberwolves Houston Rockets 112 x 91 New Jersey Nets Denver Nuggets 82 x 95 Detroit Pistons Phoenix Suns 104 x 103 New Orleans Hornets Golden State Warriors 99 x 89 Los Angeles Clippers