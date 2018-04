Leandrinho é operado e ficará seis semanas afastado

O brasileiro Leandrinho foi operado com sucesso, nesta terça-feira, para corrigir um problema no gânglio do pulso direito. A expectativa agora é que o jogador do Phoenix Suns fique até seis semanas afastado das quadras.

O problema começou a se manifestar na metade do ano passado, quando ele caiu e machucou o pulso durante uma partida da seleção brasileira. Em novembro, a lesão se agravou e Leandrinho chegou a ficar fora de algumas partidas.

O incômodo seguiu controlado à base de remédios, mas voltou a piorar no início deste ano, sobretudo após a partida contra o Chicago Bulls, na última sexta-feira. Assim, o clube optou pela cirurgia no final de semana.

Durante esta temporada, Leandrinho vem tendo média de 10,6 pontos, mas o aproveitamento de arremessos tem sido um dos piores de sua carreira. Gerente do time de Phoenix, Steve Kerr já havia afirmado que as dores estavam afetando os arremessos do brasileiro.