Leandrinho e Varejão elogiam contratação de Magnano

A chegada do técnico argentino campeão olímpico Ruben Magnano para comandar a seleção brasileira de basquete empolgou os jogadores. Um dos grandes destaques da equipe, Anderson Varejão destacou as qualidades do novo comandante e já se colocou à disposição.

"Magnano é um grande técnico. Ele teve muito sucesso com a Argentina, alcançou excelentes resultados e tenho certeza de que pode ter ainda mais sucesso comandando o Brasil", afirmou o pivô Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, neste domingo. "É um profissional respeitado no mundo todo, temos um grupo de qualidade, estou à disposição dele e da seleção brasileira", afirmou.

Para o ala/armador Leandrinho Barbosa, do Phoenix Suns, Magnano é um bom treinador e pegará um trabalho bem realizado pela antigo técnico, o espanhol Moncho Monsalve. "É claro que o trabalho do Moncho Monsalve e da comissão técnica foi importante para alcançarmos nossos objetivos. Mas também é preciso destacar a união e o profissionalismo dos jogadores. Agora temos um novo comandante, o Ruben Magnano, que vai poder contar comigo", garantiu Leandrinho.

Outro jogador a aprovar a chegada do técnico argentino foi o ala/armador Marcelinho Machado, do Flamengo. "Vejo com bons olhos a chegada do Magnano, um treinador vencedor e bastante experiente. Fico feliz com a chegada dele, que tem muita bagagem e é um campeão olímpico. Ele tem tudo para ajudar o Brasil a voltar a estar entre os melhores no basquete mundial", opinou Marcelinho.