Leandrinho e Varejão vencem na rodada Com dois pontos e duas assistências, o armador Leandrinho teve participação modesta mas importante na vitória do Phoenix Suns sobre o Golden State Warriors por 118 a 104, na madrugada desta quarta-feira, no America West Arena, em Phoenix. O time segue na liderança da Divisão do Pacífico. Anderson Varejão foi outro brasileiro a vencer na rodada. Durante os 10 minutos em que esteve em quadra na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o New Jersey Nets por 103 a 97, ele marcou seis pontos e capturou seis rebotes. Já os dois pontos, as quatro assistências e os dois rebotes capturados por Alex Garcia não foram suficientes para o New Orleans Hornets, que caiu diante do Houston Rockets por 89 a 81. Confira os resultados da rodada: Indiana Pacers 86 x 89 Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies 96 x 88 New York Knicks, Minnesota Timberwolves 87 x 97 Dallas Mavericks e Sacramento Kings 109 x 92 Charlotte Bobcats.