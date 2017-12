Leandrinho, enfim, deve estrear na NBA O Phoenix Suns já fez 6 partidas na temporada 2003/2004 da NBA, mas o brasileiro Leandrinho ainda não estreou na liga norte-americana de basquete. Nesta quarta-feira à noite, ele finalmente deve entrar em quadra pela primeira vez. Será no jogo contra o Atlanta Hawks. Depois de viajar ao Brasil para visitar seu pai, que estava muito doente, Leandrinho já está de volta a Phoenix. Segundo o técnico dos Suns, Frank Johnson, o brasileiro treinou bem na terça-feira e deve ter uma chance contra o Atlanta. A rodada da NBA nesta quarta-feira terá outra grande atração: a reedição da final da última temporada. New Jersey e San Antonio voltam a se enfrentar, depois dos Spurs terem vencido a decisão do último campeonato. Outros jogos de hoje: Boston Celtics x Chicago Bulls, Orlando Magic x Memphis Grizzlies, Miami Heat x Cleveland Cavaliers, New Orleans Hornets x Utah Jazz, Milwaukee Bucks x Seattle SuperSonics, Golden State Warriors x Detroit Pistons e Los Angeles Lakers x Toronto Raptors.