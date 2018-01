Leandrinho enfrenta ídolos dos Lakers Depois de enfrentar o amigo Nenê Hilário, do Denver Nuggets, Leandrinho vai encontrar, nesta terça-feira, pela primeira vez ídolos da NBA como Shaquille O?Neal e Karl Malone. Integrante do Phoenix Suns, o brasileiro viajou nesta segunda para Los Angeles para enfrentar os Lakers pela pré-temporada da competição. O calouro, de 21 anos, atuou em três partidas da sua equipe e está jogando em média 22,3 minutos por jogo. Além disso, tem a média de 7,7 pontos e 1,7 rebote por partida. Outro brasileiro pode entrar em quadra nesta terça-feira: é Alex, que está treinando com o San Antonio Spurs. O atual campeão da NBA joga fora de casa com o Miami Heat. Já Nenê, dos Nuggets, joga apenas quarta-feira contra o Indiana Pacers. A pré-temporada terá nesta terça ainda outras oito partidas: Orlando Magic x New Orleans Hornetts; New Jersey Nets x Philadelphia 76ers.; Memphis Grizzlies x Washington Wizards; Chicago Bulls x Indiana Pacers; Utah Jazz x New York Knicks; Sacramento Kings x Houston Rockets; Portland Trail Blazers x Seattle Supersonics e Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks.