Leandrinho estréia na derrota do Suns Depois de quase 12 anos sem derrotar o Phoenix Suns, o Atlanta Hawks venceu a partida da noite desta quarta-feira, por 99 a 94, pela NBA. O jogo foi muito equilibrado e o Suns teve várias oportunidades de empatar, ou mesmo vencer, no último minuto. O brasileiro Leandrinho esteve apenas cinco minutos em quadra e marcou quatro pontos para o time de Phoenix. O destaque da partida foi Dion Glover, que marcou 23 para o Hawks. O campeão Spurs vence novamente o Nets Na reedição da final da última temporada da liga, o San Antonio Spurs, atual campeão da liga, levou novamente a melhor sobre o vice New Jersey Nets, na casa do adversário. Placar final: 85 a 71. Foi a quinta derrota do Nets em oito partidas na atual temporada. Veja os resultados dos outros jogos da noite: Chicago Bulls 89 x 82 Boston Celtics Memphis Grizzlies 107 x 97 Orlando Magic Miami Heat 88 x 83 Cleveland Cavaliers New Orleans Hornets 96 x 89 Utah Jazz Seattle SuperSonics 104 x 99 Milwaukee Bucks Golden State Warriors 87 x 85 Detroit Pistons Los Angeles Lakers 94 x 79 Toronto Raptors