Leandrinho faz 10 pontos, mas não evita derrota do Suns O armador brasileiro Leandrinho, do Phoenix Suns, anotou dez pontos nos 25 minutos em que esteve em quadra, mas não evitou a derrota da equipe para o Milwaukee Bucks por 132 a 110, na noite desta terça-feira, pela NBA. Leandrinho converteu três arremessos de dois e três pontos em oito tentativas, e teve 100% de aproveitamento nos lances livres, acertando quatro. Registrou ainda um rebote e três roubadas de bola. O Suns sofreu sua segunda derrota consecutiva, mas segue na liderança da Divisão do Pacífico e no segundo lugar da Conferência Oeste, agora com 47 vitórias e 23 derrotas na temporada. O cestinha da equipe de Phoenix foi o armador canadense Steve Nash. Outros resultados da rodada: Detroit Pistons 97 x 90 Dallas Mavericks Charlotte Bobcats 125 x 117 Atlanta Hawks Memphis Grizzlies 97 x 98 Seattle SuperSonics Chicago Bulls 93 x 97 Orlando Magic Sacramento Kings 84 x 97 Washington Wizards Los Angeles Clippers 87 x 98 San Antonio Spurs