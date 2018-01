Leandrinho faz 13 pontos na derrota do Phoenix Suns O Phoenix Suns, do ala brasileiro Leandrinho, autor de 13 pontos, não ofereceu resistência na noite desta segunda-feira ao New Jersey Nets, que venceu por 110 a 72. Foi a nona vitória consecutiva do Nets na atual temporada da NBA. O pivô sérvio Nenad Krstic, com 21 pontos, dez rebotes, três assistências e três tocos foi o grande destaque do Nets, que teve 47% de aproveitamento nos arremessos de dois e três pontos. O ala-armador Vince Carter também brilhou ao somar 20 pontos - incluindo quatro arremessos de três pontos em 11 tentativas -, oito rebotes e cinco assistências para o Nets, que registra agora 41 vitórias e 28 derrotas. O resultado deixou a equipe na liderança isolada da Divisão do Atlântico, muito perto do título regional. Já o Suns, que soma 47 vitórias e 22 derrotas na temporada, fez uma de suas piores partidas no setor ofensivo. Outros resultados Miami Heat 96 x 91 Indiana Pacers Utah Jazz 104 x 80 New Orleans Hornets Golden State Warriors 98 x 116 Washington Wizards