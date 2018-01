Leandrinho faz 16 pontos, e Phoenix vence na NBA Contanto com uma boa atuação do armador brasileiro Leandrinho, o Phoenix Suns superou o New York Knicks na madrugada deste sábado (horário de Brasília) por 108 a 86, no Ginásio US Airways Center, em Phoenix, pela temporada regular da NBA. Atuando como reserva, o jogador brasileiro esteve em quadra por 24 minutos e marcou 16 pontos. Ele também deu três assistências. O cestinha da equipe do Arizona foram os armadores Steve Nash e Raja Bell, que anotaram 20 pontos cada. O pivô Amare Stoudemire também se destacou ao fazer um double-double (dois dígitos em dois fundamentos), com 11 pontos e 11 rebotes. Pelo lado do New York Knicks, o maior pontuador foi o armador Jamal Crawford, com 21 pontos. O ala-pivô Eddy Curry terminou o confronto com 19 pontos, cinco a mais que o companheiro Stephon Marbury. Com o resultado positivo, o Phoenix se recuperou da derrota sofrida para o Dallas Mavericks na rodada anterior. O time dirigido pelo treinador Mike D´Antoni ocupa a terceira colocação da Conferência Oeste, com 20 vitórias e oito derrotas - está atrás apenas do Dallas e do San Antonio Spurs. Jogando em casa, o New Orleans Hornets ganhou do Denver Nuggets por 99 a 89, no Ginásio Ford Center. A equipe de Oklahoma contou com o ala brasileiro Marquinhos, que só atuou por cinco minutos e fez quatro pontos. Pelo lado dos rivais, o Denver não contou com o pivô Nenê por causa de uma lesão no joelho. O cestinha do confronto foi o armador Earl Boykins, dos Nuggets, com 26 pontos, seis a mais que Rasual Butler, que foi o cestinha dos adversários. Apesar do resultado positivo, os Hornets ocupam a antepenúltima posição da Conferência Oeste, com 12 vitórias em 29 partidas. Confira os resultados da rodada: Toronto Raptors 97 x 107 Chicago Bulls Washington Wizards 112 x 111 Orlando Magic Charlotte Bobcats 133 x 124 Los Angeles Lakers Miami Heat 81 x 91 New Jersey Nets Cleveland Cavaliers 109 x 99 Milwaukee Bucks Detroit Pistons 92 x 93 Indiana Pacers New Orleans Hornets 99 x 89 Denver Nuggets Minnesota Timberwolves 101 x 82 Seattle SuperSonics Houston Rockets 94 x 68 Atlanta Hawks Phoenix Suns 108 x 86 New York Knicks Portland Trail Blazers 95 x 98 Philadelphia Sixers Los Angeles Clippers 102 x 93 Sacramento Kings Golden State Warriors 110 x 100 Boston Celtics