Leandrinho faz 17 pontos na derrota do Suns O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado em casa pelo Los Angeles Clippers, em partida da noite desta terça-feira. Placar final: 98 a 96. Leandrinho atuou por 32 minutos e marcou 17 pontos para o Suns, com duas assistências e dois rebotes. O cestinha do jogo foi Elton Brand, que contribuiu com 30 pontos (quatro assistências e 11 rebotes) para a vitória do Clippers. Veja os resultados das demais partidas da noite: Toronto Raptors 87 x 78 Detroit Pistons Dallas Mavericks 110 x 103 Memphis Grizzlies LA Lakers 109 x 104 Golden State Warriors