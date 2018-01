Leandrinho faz 17 pontos na vitória do Phoenix Suns O retorno do pivô Amare Stoudemire, após quatro meses afastado por lesão, não poderia ser melhor. O jogador foi o cestinha do Phoenix Suns na vitória, na noite desta quinta-feira, sobre o Portland Trail Blazers por 125 a 108, em Phoenix, pela NBA. Stoudemire esteve em quadra por apenas 19 minutos, suficientes para que anotasse 20 pontos. O pivô titular do Suns contou também com o apoio do ala Shawn Marion, que fez 20 pontos e do brasileiro Leandrinho, que marcou 17 pontos nos 26 minutos em que permaneceu na quadra. O armador brasileiro registrou ainda cinco rebotes e quatro assistências para o Suns, que venceu até agora 46 partidas e perdeu 21 e segue líder da Divisão do Pacífico. O jogo de quinta-feira foi o primeiro de Stoudemire em 294 dias. O atleta estava afastado desde o quinto jogo da final da Conferência Oeste da NBA, quando anotou 42 pontos contra o San Antonio Spurs. Outros resultados da rodada New Orleans Hornets 92 x 93 Houston Rockets Memphis Grizzlies 95 x 85 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 121 x 122 Golden State Warriors Utah Jazz 97 x 109 Washington Wizards New Jersey Nets 86 x 82 Minnesota Timberwolves