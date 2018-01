Leandrinho faz 20 pontos e Suns vencem freguês na NBA O brasileiro Leandrinho marcou 20 pontos na vitória do Suns de Phoenix sobre o Bucks de Milwaukee por 122 a 116. O cestinha da partida foi Shawn Marion, com 27 pontos, 12 deles anotados no último quarto. Além disso, ele pegou 14 rebotes na sexta vitória consecutiva do time de Phoenix. Leandrinho fez os pontos em 29 minutos de ação e acertou 7 de 15 arremessos de quadra, sendo 2 de 8 de três pontos, e 4 de 5 lances livres. Além disso, pegou um rebote e deu uma assistência. O armador canadense Steve Nash colaborou com 27 pontos e 11 assistências, e o ala-pivô Amar Stoudemire anotou 22 pontos e capturou 11 rebotes. O armador Mo Williams anotou 31 pontos e 10 rebotes para o Bucks. O Phoenix derrotou o Milwaukee pela décima nona vez consecutiva.