Leandrinho faz 23 pontos na vitória do Suns Com grande atuação do brasileiro Leandrinho Barbosa, que marcou 23 pontos, o Phoenix Suns venceu, na noite de sexta-feira, o Los Angeles Lakers por 107 a 96. O armador brasileiro jogou 37 minutos e colaborou ainda com quatro rebotes e cinco assistências. A equipe de Phoenix contou também com a força ofensiva do armador canadense Steve Nash, com 25 pontos e oito assistências. O Suns (50-25) segue na segunda posição da Conferência Oeste e na liderança da Divisão do Pacífico. Para o Lakers (40-37), a derrota custou caro, pois agora o time está empatado no sétimo lugar da Conferência Oeste com o Sacramento Kings (40-37), que venceu o Los Angeles Clippers por 96 a 93. No Lakers, o ala-armador Kobe Bryant, com 51 pontos, teve uma atuação excepcional. Bryant acumula agora 25 jogos com 40 ou mais pontos nesta temporada da NBA, novo recorde na história da equipe de Los Angeles. Outros resultados Philadelphia Sixers 99 Boston Celtics 109; Orlando Magic 89 Detroit Pistons 87; Atlanta Hawks 114 Washington Wizards 101; San Antonio Spurs 86 Dallas Mavericks 92; New York Knicks 98 Indiana Pacers 96; Memphis Grizzlies 100 Milwaukee Bucks 90; New Orleans Hornets 95 Toronto Raptors 89. Minnesota Timberwolves 95 Utah Jazz 103; Portland Trail Blazers 108 Seattle Supersonics 121; Golden State Warriors 93 Houston Rockets 100; Los Angeles Clippers 93 Sacramento Kings 96.