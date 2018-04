Leandrinho faz 3 pontos em reestreia com vitória pelo Phoenix Suns

MINEÁPOLIS - De volta ao Phoenix Suns, Leandrinho Barbosa teve um retorno discreto ao time que defendeu entre 2003 e 2010 na NBA. Na rodada de quarta-feira da liga norte-americana de basquete, o brasileiro anotou apenas três pontos, mas ao menos comemorou a vitória do Suns por 104 a 103 sobre o Minnesota Timberwolves, fora de casa, definida com uma cesta de Gerald Green a 3,9 segundos do fim.

Com a mesma camisa 10 que usou na sua passagem anterior pelo Suns, Leandrinho permaneceu em quadra por 13 minutos, acertando apenas uma cesta de quadra em seis tentativas, além de ter convertido um lance livre. O brasileiro também obteve três rebotes e deu três assistências.

Goran Dragic somou 26 pontos, nove assistências e seis rebotes pelo Suns, que perdia por seis pontos quando faltavam 90 segundos para o final do duelo. Channing Frye marcou 22 pontos para a equipe de Phoenix, agora com 21 vitórias e 13 derrotas, na sétima colocação na Conferência Oeste da NBA.

Kevin Martin marcou 20 pontos para o Timberwolves, mas errou um arremesso no estouro do cronômetro, na tentativa de dar a vitória para a sua equipe. Nikola Petkovic marcou 17 pontos e obteve 12 rebotes, enquanto Kevin Love somou 15 pontos e 12 rebotes para o 10º colocado do Oeste, com 17 triunfos e 18 derrotas.

O outro brasileiro que entrou em quadra na rodada de quarta da NBA também triunfou. Fora de casa, o Washington Wizards derrotou o New Orleans Pelicans por 102 a 96, com 11 pontos, quatro rebotes e três assistências do pivô Nenê Hilário, que atuou por 26 minutos.

Trevor Arisa marcou 21 pontos e obteve dez rebotes, enquanto John Wall anotou 20 pontos para o Wizards, que conquistou a sua segunda vitória consecutiva e a sexta nos últimos sete jogos como visitante. Assim, chegou aos 16 triunfos em 33 partidas, na quinta colocação na Conferência Leste. Eric Gordon fez 23 pontos, dois a mais do que Anthony Davis para o Pelicans, apenas o 11º colocado no Oeste, com 15 vitórias e 19 derrotas.

Também pela rodada de quarta da NBA, o San Antonio Spurs derrotou com facilidade o Dallas Mavericks por 112 a 90, em casa. Tony Parker foi o cestinha da partida com 25 pontos e Tim Duncan contribuiu com 16 pontos e 13 rebotes para a 28ª vitória em 38 partidas do líder da Conferência Oeste.

Monta Ellis marcou 21 pontos para o Mavericks, mas não impediu a sétima derrota consecutiva da equipe para o Spurs. O time de Dallas é o oitavo colocado do Oeste, com 20 triunfos em 36 jogos.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

San Antonio Spurs 112 x 90 Dallas Mavericks

Toronto Raptors 112 x 91 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 97 x 87 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 102 x 98 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 96 x 102 Washington Wizards

Houston Rockets 113 x 99 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 103 x 104 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 110 x 94 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 111 x 105 Boston Celtics

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

New York Knicks x Miami Heat

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder