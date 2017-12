Leandrinho fora de jogo por 3 semanas O armador brasileiro Leandrinho, do Phoenix Suns, vai ficar fora das quadras por três semanas, devido a uma lesão no joelho esquerdo. Embora a equipe médica considere a contusão de menor gravidade, Leandrinho está aborrecido porque, segundo ele, a queda do argentino Manú Ginóbili, do San Antonio Spurs, sábado, sobre o joelho do brasileiro, poderia ter sido evitada. Já Nenê, do Denver Nuggets, foi operado e só volta às quadras no ano que vem. "Ginóbili sempre gosta de se jogar", disse Leandrinho ao jornal The Arizona Republic. "Inclusive, ninguém tocou nele. Ginóbili simplesmente se jogou", acrescentou armador brasileiro. Leandrinho estava com uma média de 15,7 pontos em 25,8 minutos, na temporada. Iverson, destaque dos Sixers Allen Iverson, com 24 pontos, foi o destaque na vitória, segunda-feira à noite, do Filadélfia Sixers sobre o New York Hornets por 103 a 91. Com este resultado, o Filadélfia interrompeu uma série de duas derrotas consecutivas e agora a equipe está em segundo lugar na Divisão Atlântico da Conferência Leste da NBA. Já os Hornets, que não conseguiram emplacar a terceira vitória consecutiva, seguem em penúltimo lugar na Divisão Sudoeste da Conferência Oeste. Outros resultados: San Antonio Spurs 96, Sacramento Kings 93; Utah Jazz 100, Milwaukee Bucks 80; Golden State Warriors 100, New Jersey Nets 97.