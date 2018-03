Leandrinho inaugura projeto social em Rio Claro

O ala/armador Leandrinho, do Phoenix Suns, inaugurou nesta segunda-feira um projeto social em Rio Claro, em parceria com a Ulbra, que montou neste ano um time profissional de basquete na cidade. O trabalho faz parte do projeto Esporte para Todos, que já existe em Canoas (RS), onde a universidade tem sede, e deve atender a cerca de 1.300 crianças no município do interior paulista. "O esporte é uma grande ferramenta social e a garotada atendida pelo projeto pode chegar lá, basta sonhar e correr atrás dos objetivos, com muito trabalho e determinação", comentou Leandrinho, que participou do evento acompanhado de sua mãe, dona Ivete. "Nada é fácil e nem impossível; na verdade, depende de cada um, como aconteceu com o meu filho", disse ela. Os jogadores Vanderlei e Danilo, que atuam no time principal da Ulbra, serão os responsáveis por acompanhar mais de perto as crianças. O projeto vai chegar na semana que vem a Torres, no interior gaúcho, e depois em Joinville (SC) e São Bernardo do Campo, onde o time de basquete atuou até o ano passado. Leandrinho está curtindo os últimos dias de férias, depois da eliminação do Phoenix Suns da NBA. Nesta quarta-feira, seu nome certamente estará na lista de convocados pelo técnico Moncho Monsalve para a disputa do Pré-Olímpico Mundial, que será realizado de 14 a 20 de julho, na Grécia, e classifica três seleções para os Jogos de Pequim.