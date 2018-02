Leandrinho joga bem e Phoenix vence os Clippers

Contando com uma boa participação do ala Amare Stoudemire e do brasileiro Leandrinho, o Phoenix Suns deixou para trás a derrota para o Los Angeles Lakers ao vencer o Los Angeles Clippers por 108 a 88, na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília), em partida válida pela temporada regular da NBA. O brasileiro Leandrinho anotou 16 pontos, enquanto Stoudemire foi o grande destaque, com 30 pontos, além de pegar 15 rebotes. Já o veterano Grant Hill anotou 16 pontos. Para completar, o astro da equipe, o armador Steve Nash, deu 12 assistências. Pelo lado dos Clippers, o único destaque foi Corey Maggette, que retornou de lesão. O atleta anotou 21 pontos, enquanto Cuttino Mobley, ex-Orlando Magic e Houston Rockets, anotou 14 pontos.