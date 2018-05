Leandrinho joga bem, e Suns derrota Lakers na NBA

O brasileiro Leandrinho voltou a jogar bem, apesar do pouco tempo em quadra, e ajudou o Phoenix Suns a vencer o Los Angeles Lakers por 118 a 103, na noite de segunda-feira, pela temporada 2009/2010 da NBA. O armador atuou por 15 minutos e marcou 11 pontos na terceira partida após seu retorno à equipe.

A boa atuação de Leandrinho foi o reflexo de uma noite especial para os jogadores que começaram na reserva do Suns. Além do brasileiro, Jared Dudley, com 19 pontos, e Goran Dragic, com 14, jogaram bem. O pivô Robin Lopez também teve destaque, com oito pontos e cinco rebotes.

Entre os titulares da equipe do Arizona, Amare Stoudemire e Steve Nash foram os destaques. O ala-pivô somou 26 pontos, enquanto o armador canadense anotou 16, além de 13 assistências. Com este jogo coletivo, o Phoenix conseguiu superar mais uma noite inspirada de Kobe Bryant, cestinha da partida com 34 pontos.

A vitória foi a 20.ª do Suns em 32 partidas na temporada - retrospecto que deixa a equipe em quarto lugar na Conferência Oeste. O Lakers, que perdeu apenas pela sexta vez em 30 partidas, continua com boa margem na liderança.

O Boston Celtics, líder do Leste, também perdeu. Na noite de segunda-feira, a equipe foi superada por 103 a 99 pelo Golden State Warriors. A derrota - a segunda consecutiva da equipe - foi apenas a sétima em 30 partidas na temporada.

NBA, resultados de 28/12

Charlotte Bobcats 94 x 84 Milwaukee Bucks

New Jersey Nets 89 x 105 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 116 x 111 Washington Wizards

Phoenix Suns 118 x 103 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 93 x 104 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 106 x 101 Denver Nuggets

Golden State Warriors 103 x 99 Boston Celtics

NBA, jogos de 29/12

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons x New York Knicks

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Houston Rockets x New Orleans Hornets

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors