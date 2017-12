Leandrinho joga bem, mas Phoenix perde Leandrinho jogou 18 minutos na derrota do Phoenix Suns para o Seattle Supersonics por 116 a 90 na madrugada desta quarta-feira. O armador brasileiro fez três assistências, um rebote e marcou oito pontos. O destaque da noite foi a 11ª vitória consecutiva do San Antonio Spurs. O francês Tony Parker liderou o time com 19 pontos e 14 assistências no triunfo sobre o Los Angeles Clippers por 111 a 90. Confira os demais confrontos: Cleveland Cavaliers 97 x 86 New Orleans-Hornets, Miami Heat 79 x 72 Washington Wizards, New York-Knicks 92 x 98 Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks 93 x 88 Boston Celtics, New Jersey Nets 95 x 78 Chicago Bulls, Milwaukee Bucks 83 x 78 Detroit Pistons, Houston Rockets 71 x 79 Indiana Pacers, Portland Trail Blazers 97 x 88 Dallas Mavericks, Sacramento Kings 114 x 97 Memphis Grizzlies e Golden State Warriors 107 x 98 Los Angeles Lakers. Nesta quarta-feira não haverá jogos pela liga norte-americana de basquete.