Leandrinho joga bem mas Phoenix perde outra O brasileiro Leandrinho teve uma boa participação no jogo contra o Portland Trail Blazers, na rodada de quinta-feira da NBA, mas não conseguiu evitar mais uma derrota de sua equipe. Ao perder por 101 a 94, o Phoenix Suns continua com a pior campanha da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquete - ganhou 9 dos 26 jogos disputados. Saindo do banco, Leandrinho ficou 14 minutos em quadra. Nesse tempo, ele fez 5 pontos, deu 1 assistência e ainda roubou 2 bolas, boas marcas para a sua temporada de estréia na NBA. O problema é que Zach Randolph teve uma grande atuação e liderou a vitória do Portland, ao marcar 29 pontos e pegar 20 rebotes. Mais duas partidas foram disputadas na última rodada, já na madrugada desta sexta-feira. O Sacramento Kings derrotou o New Orleans Hornets por 101 a 90 e o Minnesota Timberwolves ganhou do Dallas Mavericks por 114 a 109, graças ao triple-double (quando o jogador consegue dois dígitos em três fundamentos) de Kevin Garnet: 35 pontos, 10 rebotes e 10 assistências.