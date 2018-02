Leandrinho joga como titular e comanda vitória do Suns

O armador brasileiro Leandrinho aproveitou a ausência de Raja Bell e, jogando como titular, comandou o Phoenix Suns, que mostrou um bom basquete de equipe para vencer por 122 a 103 o Toronto Raptors. O Suns (19-8) é líder da Divisão Pacífico. Leandrinho marcou 31 pontos, sua terceira melhor atuação nesta temporada. Ele jogou 42 minutos e acertou 12 de 20 arremessos de quadra (7 de 10 de três pontos), pegou sete rebotes e deu duas assistências. Outros dois grandes destaques da equipe de Phoenix foram o pivô Amare Stoudemire, com 28 pontos e 11 rebotes, e o ala Grant Hill, que marcou 25 pontos. E foi com seu forte conjunto que o Suns superou a brilhante atuação individual do ala do Raptors, Chris Bosh, que marcou 42 pontos.