Leandrinho leva Phoenix Suns à vitória sobre o Clippers O Phoenix Suns precisou de uma cesta de três pontos do ala-armador Raja Bell e de cinco pontos decisivos do brasileiro Leandrinho Barbosa para vencer o Los Angeles Clippers por 125 a 118, após duas prorrogações no quinto jogo das semifinais da Conferência Oeste, realizado na noite desta terça-feira, em Phoenix. Com o resultado, o Suns está agora com uma vantagem de 3 a 2 na melhor-de-sete desta fase da NBA. O sexto jogo da série será nesta quinta, no Staples Center de Los Angeles. Se for necessário a sétima partida, a disputa será novamente em Phoenix, na segunda-feira. Pela Conferência Leste, o Miami Heat é o primeiro finalista ao derrotar o New Jersey Nets por 106 a 105, em Miami. Com 4 a 1 na série, o time da Flórida espera agora o vencedor do duelo entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers - estão empatados em 2 a 2. O ala Antoine Walker foi o cestinha do Miami, com 23 pontos. O armador Dwyane Wade contribuiu com outros 21. Pelo New Jersey, os alas Vince Carter e Richard Jefferson marcaram 33 pontos cada.