Leandrinho marca 10 na vitória do Suns O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou o Los Angeles Lakes em partida da noite desta segunda-feira. Placar final: 88 a 83. Leandrinho marcou 10 pontos na vitória do Suns, com uma assistência. Veja os resultados das demais partidas da noite: New York Knicks 90 x 79 Toronto Raptors Washington Wizards 93 x 83 Chicago Bulls Seattle SuperSonics 90 x 81 Philadelphia Sixiers Indiana Pacers 100 x 97 Atlanta Hawks Orlando Magic 106 x 96 Milwaukee Bucks Detroit Pistons 85 x 77 San Antonio Spurs Sacramento Kings 125 x 100 L.A. Clippers Minnesota Timberwolves 97 x 90 New Orleans Hornets Memphis Grizzlies 88 x 83 Houston Rockets Golden State Warriors 101 x 85 Utah Jazz