Leandrinho marca 12 na vitória do Suns O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou em casa o Washington Wizards, em partida da noite desta segunda-feira. Foi a quarta vitória do Suns nas últimas seis partidas. Placar final: 101 a 95. Leandrinho contribuiu com 12 pontos (cinco assistências e quatro rebotes) para a vitória da equipe. O cestinha do jogo foi Larry Hughes, do Wizards, que marcou 32 (uma assistência e sete rebotes) mas não conseguiu impedir a décima derrota do time em doze partidas. Veja os resultados das demais partidas da noite: New York Knicks 92 x 91 Portland Trail Blazers Boston Celtics 84 x 80 New Jersey Nets Miami Heat 105 x 96 Chicago Bulls Memphis Grizzlies 136 x 133 Atlanta Hawks (em duplo tempo extra) Minnesota Timberwolves 94 x 88 Houston Rockets San Antonio Spurs 101 x 93 Cleveland Cavaliers