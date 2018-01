Leandrinho marca 13 pontos na vitória do Phoenix Suns O brasileiro Leandrinho Barbosa teve um bom desempenho na vitória, na noite de quarta-feira, do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Clippers por 126 a 95. Ele anotou 13 pontos, pegou cinco rebotes e deu uma assistência. O principal jogador do Suns, o armador Steve Nash, fez 25 pontos e deu 12 assistências. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe, que registra 45 vitórias e 19 derrotas e lidera a Divisão Pacífico da NBA.