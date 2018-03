Leandrinho marca 14 pontos na vitória do Suns O armador brasileiro Leandro Barbosa marcou 14 pontos (cinco assistências e seis rebotes) na vitória do Phoenix Suns sobre o Houston Rockets, na casa do adversário, em partida desta segunda-feira pela liga de basquete norte-americana (NBA). O Suns venceu o Rockets por apenas dois pontos de vantagem: 99 a 97. Nos outros dois jogos da noite, o Golden State Warriors bateu o San Antonio Spurs, por 97 a 80; e o L.A. Lakers venceu o Orlando Magic, em tempo extra, por 113 a 110.