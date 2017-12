Leandrinho marca 16 pontos em vitória do Phoenix Suns O Phoenix Suns, do armador brasileiro Leandrinho, venceu o Memphis Grizzilies por 96 a 87, em partida válida pela temporada regular da NBA. Leandrinho marcou 16 pontos, fez 12 assistências e conseguiu 4 rebotes. O outro destaque do Phoenix Suns foi o pivô Amare Stoudemire , que marcou 25 pontos, conseguiu 14 rebotes e roubou uma bola. O principal jogador do Memphis foi Chucky Atkins, com 20 pontos, 4 rebotes, e 5 assistências O Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão, venceu o Boston Celtics por 94 a 93. O destaque do jogo ficou com o ala-armador LeBron James, do Cleveland, que marcou 38 pontos, conseguiu 8 rebotes, fez 5 assistências e roubou a bola três vezes. Já Anderson Varejão marcou 9 pontos e conseguiu 10 rebotes. Do lado do Boston Celtics, o destaque ficou com o armador Paul Pierce, com 19 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e uma roubada de bola. Em San Antonio, o Spurs conquistou sua quarta vitória consecutiva na temporada, ao derrotar, em casa, o New York Knicks por 100 a 92. O destaque do jogo ficou com Tony Paker, do San Antonio, que marcou 33 pontos e fez 6 assistências. O principal jogador do New York Knicks foi o ala Quentin Richardson, com 21 pontos e 11 rebotes. Em Minneapolis, o ala-pivô Dwight Howard marcou 21 pontos e conseguiu 22 rebotes na vitória do Orlando Magic por 109 a 98 sobre o Minnesota Timberwolves. O outro destaque do Orlando Magic foi Jameer Nelson, com 23 pontos. O pivô Kevin Garnett foi o principal jogador do Minnesota Timberwolves, com 28 pontos e 11 rebotes. Em Chicago, o Bulls venceu o Indiana Pacers por 89 a 80. O destaque da equipe de Chicago ficou com Kirk Hinrich, que marcou 23 pontos. Pelo Indiana Pacers, o destaque foi o pivô Al Harrington, com 19 pontos e quatro rebotes, enquanto o ala Danny Granger marcou 18. Em Atlanta, Ray Allen marcou seis de seus 33 pontos na prorrogação para levar o Seattle SuperSonics à vitória por 113 a 112 sobre o Atlanta Hawks. O ala Rashard Lewis, com 23 pontos, e Luke Ridour, que marcou 19, foram os outros destaques do Seattle Supersonics. Do lado do Atlanta Hawks, Joe Johnson foi o principal jogador, com 28 pontos e 10 rebotes. Em Milwaukee, Michael Redd bateu o recorde de Kareem Abdul-Jabbar ao marcar 57 pontos em uma partida, mas uma cesta do reserva Matt Harpring quando faltava 1,8 segundo para o apito final garantiu a vitória do Utah Jazz por 113 a 111 sobre o Milwaukee Bucks. Os destaques do Utah Jazz foram Carlos Boozer, que marcou 32 pontos, e Deron Williams, com 27. Pelo Milwaukee Bucks, Michael Redd conseguiu bater a marca de Abdul-Jabbar, que havia marcado 55 pontos em uma partida, o que não impediu a derrota em casa de sua equipe. Em Oakland, o Golden State Warriors venceu o Detroit Pistons 111 a 79 e quebrou um jejum de três anos sem vitória sobre esta equipe em partidas da NBA. O destaque do Golden State foi Baron Davis, que marcou 20 pontos, e fez 9 assistências. O melhor jogador do Detroit Pistons foi Lindsey Hunter, com 14 pontos e 8 rebotes.