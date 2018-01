Leandrinho marca 16 pontos na vitória do Suns O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou o Portland Trail Blazers em partida da noite desta quinta-feira. Placar final: 105 e 96. Leandrinho atuou por 25 minutos e marcou 16 pontos na vitória do Suns, com seis assistências e três rebotes. Veja os resultados das demais partidas da noite: Toronto Raptors 78 x 74 New Orleans Hornets (em tempo extra) Milwaukee Bucks 86 x 83 New Jersey Nets Memphis Grizzlies 108 x 93 Chicago Bulls Utah Jazz 97 x 85 Miami Heat Golden State Warriors 119 x 102 Cleveland Cavaliers