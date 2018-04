Leandrinho marca 22 pontos e é destaque do Phoenix Suns

O ala-armador brasileiro Leandrinho foi um dos destaques da rodada da terça-feira da NBA, ao marcar 22 pontos na vitória do Phoenix Suns sobre o Sacramento Kings por 100 a 98. Nos 41 minutos em que esteve em quadra, o brasileiro converteu nove de 20 arremessos, incluindo dois de três pontos, e pegou dois rebotes. Já é a sexta partida em 11 disputadas em que Leandrinho ultrapassa os 20 pontos. Na atual temporada, Leandrinho é o maior pontuador, com média de 19,9 por partida, e líder nos rebotes da equipe. Resultados desta terça-feira pela NBA: Atlanta Hawks 83 x 95 San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers 107 x 111 Milwaukee Bucks Indiana Pacers 114 x 134 Los Angeles Lakers Washington Wizards 116 x 101 Philadelphia 76ers New York Knicks 82 x 108 Golden State Warriors Dallas Mavericks 105 x 99 Toronto Raptors Denver Nuggets 112 x 91 Chicago Bulls Sacramento Kings 98 x 100 Phoenix Suns