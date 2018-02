Leandrinho marca cesta decisiva e Phoenix bate o Chicago O brasileiro Leandrinho não vai esquecer a noite desta terça-feira tão cedo em sua carreira. A apenas 1,5 segundo do final, o armador do Phoenix Suns recebeu um passe de Boris Diaw e acertou uma cesta de três pontos para dar a vitória à sua equipe sobre o Chicago Bulls por 97 a 96, em Chicago. "Eles (companheiros) mostraram muita confiança em mim. Este foi o meu maior arremesso desde que cheguei à NBA", contou o jogador, que está em sua terceira temporada no Phoenix. Até o próprio marcador de Leandrinho, o armador Ben Gordon, reconheceu os méritos do brasileiro. "Eu corri muito e consegui chegar na marcação, mas ele fez um arremesso brilhante", afirmou o jogador do Chicago. A cesta de três pontos coroou mais uma atuação de destaque do brasileiro, mesmo começando a partida como reserva - 20 pontos, em pouco mais de 32 minutos em quadra. Agora com 22 vitórias e oito derrotas, o Phoenix segue tranqüilo na liderança da Divisão do Pacífico. Quem também segue dando show na NBA é o Dallas Mavericks. Dono da melhor campanha da liga até este momento, o time texano conseguiu a 11ª vitória consecutiva ao derrotar em casa o Seattle SuperSonics por 112 a 88. O destaque foi mais uma vez o ala alemão Dirk Nowitzki, autor de 31 pontos. O Dallas conta agora com um retrospecto de 25 vitórias e sete derrotas. Os outros resultados da rodada desta terça foram: Cleveland Cavaliers 82 x 78 San Antonio Spurs Orlando Magic 91 x 86 Los Angeles Clippers New Orleans Hornets 89 x 97 Golden State Warriors Denver Nuggets 97 x 108 Philadelphia Sixers Sacramento Kings 112 x 100 New York Knicks