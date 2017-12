Leandrinho não evita nova derrota dos Suns O Sacramento Kings conseguiu sua primeira vitória na temporada ao ganhar neste domingo do Phoenix Suns, apesar do esforço do brasileiro Leandrinho, que anotou 23 pontos e 3 rebotes. Shareef Abdur-Rahim conferiu seis pontos nos 39 segundos finais para guiar os Kings à vitória por 118 a 117 sobre os Suns, que permanecem sem ganhar em casa. Na mesma rodada, o New York Knicks perderam para o Golden State e seguem sem vitória na temporada. Os Warriors foram liderados por Jason Richardson (24 pontos), Troy Murphy (17 pontos e 10 rebotes) e Baron Davis (com 16 pontos). Stephon Marbury foi o cestinha dos Knicks, com 15 pontos e seis assistências. Com grande atuação de Kobe Bryant, que anotou 37 pontos, os Lakers venceram o Denver Nuggets por 112 a 92. Lamar Odom e Chris Mihm marcaram 20 pontos cada um, com 8 e 13 rebotes, respectivamente. Do lado do Nuggets, o destaque foi Carmelo Anthony, que anotou 21 pontos, pegou seis rebotes e deu duas assistências.