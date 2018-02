Leandrinho não impede tropeço do Phoenix Suns na NBA

O ala-armador brasileiro Leandrinho Barbosa converteu 17 pontos, mas não conseguiu impedir a derrota do Phoenix Suns, neste sábado, fora de casa, para o Minnesota Timberwolves por 100 a 93, em partida da temporada regular da NBA. Veja também: Noticiário completo da NBA Leandrinho jogou por 29 minutos, nos quais converteu 7 de 14 arremessos de quadra, incluindo 2 de 8 de três pontos e 1 de 2 lances livres. O brasileiro contribuiu ainda com dois rebotes e uma assistência pelo Suns (16 vitórias e 5 derrotas). O pivô Al Jefferson igualou a melhor pontuação em sua carreira, com 32 pontos, para liderar o ataque do Timberwolves (3 vitórias e 15 derrotas), que rompeu uma seqüência de cinco derrotas. Jefferson ainda deixou a quadra com 20 rebotes, garantindo um "double double". Pelo Phoenix, o armador Steve Nash contribuiu com 14 pontos e 15 assistências. Apesar da derrota, a equipe de Leandrinho mantém a liderança da Divisão Pacífico. Resultados deste sábado: Atlanta Hawks 86 x 78 Memphis Grizzlies Charlotte Bobcats 96 x 93 Cleveland Cavaliers New York Knicks 77 x 105 Philadelphia Sixers Minnesota Timberwolves 100 x 93 Phoenix Suns Chicago Bulls 81 x 92 Boston Celtics Dallas Mavericks 125 x 117 Utah Jazz Denver Nuggets 101 x 97 Sacramento Kings