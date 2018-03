Leandrinho, outro brasileiro a caminho da NBA O armador Leandrinho, de 19 anos, está treinando em Cleveland, ganhando traquejo e corpo de jogador da NBA. Ele espera do momento de se ?exibir? para os times que vão escolher os calouros da liga norte-americana de basquete para a próxima temporada, no draft do dia 26 de junho. O agente Joe Santos, que investe no futuro do jogador brasileiro, afirma que na loteria informal ? ?Todos querem adivinhar o que vai ocorrer? ? Leandrinho ocupa hoje a 12ª posição no draft, a segunda entre os armadores ? o favorito é T.J. Ford, da Universidade do Texas. E aposta nas equipes que teriam interesse num atleta de sua posição: Seattle, Boston, Miami, Milwaukee e New York.