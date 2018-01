Leandrinho pode voltar sábado ao Suns Praticamente recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o armador Leandrinho, do Phoenix Suns, deve voltar às quadras no próximo sábado, dia 5, contra o New York Knicks. ?Continuo fazendo um tratamento intensivo e tenho viajado com a equipe para os jogos. Ainda vou fazer um teste final no treino para diagnosticar se não sinto mais dor. A previsão é que eu já possa jogar no próximo sábado em casa?, disse o brasileiro. O Phoenix Suns lidera a classificação na Divisão do Pacífico e é vice na Conferência Oeste, com 37 vitórias e 11 derrotas na NBA.