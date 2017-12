Leandrinho promete treinar dobrado na NBA Leandrinho Barbosa, armador titular do Phoenix Suns, está no Brasil há três semanas, descansando após sua primeira temporada na NBA. Na segunda-feira, depois de comemorar o Dias das Mães, com a "dona Ivete", em sua casa no Jaraguá, ele volta para os Estados Unidos. Mesmo com o sonho realizado de atuar na NBA, Leandrinho ainda não está satisfeito com seu desempenho. "Queria que meu rendimento fosse melhor. Falhei muito na defesa", disse o jogador, ao lembrar das médias de 7,9 pontos e 2,4 de assistências na temporada de estréia. "Vou treinar muito mais. Nada de especial: só trabalhar o dobro do que estava fazendo. Se durante a temporada chutava 500 bolas por dia, agora nos treinos vou chutar mil." Além disso, ele quer ganhar mais massa muscular. Chegando em Phoenix, na terça-feira, Leandrinho iniciará um trabalho pesado de musculação. "A NBA é um jogo de muito contato e você precisa ter força para agüentar", contou. Além de "puxar ferro", Leandrinho treinará boxe. "Achava que não tinha nada a ver, mas o trabalho dos pés do boxe vai me ajudar muito. Fiz capoeira quando era criança...." A ascensão no Phoenix , devido à saída do armador Stephon Marbury, em janeiro, o deixou "surpreso". "No dia seguinte, já entrei como titular, perdido. Não sabia quando ir para a cesta ou arremessar. Mas depois que conversei com o técnico (Mike D?Antoni) e ele disse para fazer meu jogo. Aí, me soltei", admitiu. Para as férias no Brasil, Leandrinho trouxe a namorada norte-americana Jill Lewis, de 23 anos, que trabalha em uma financiadora de imóveis. Os dois se conheceram em uma danceteria e estão juntos há seis meses. O namoro só engatou depois da troca de mensagens pela Internet. "Antes de conhecê-lo, não sabia que era jogador de basquete. Hoje, sou fã", disse a loirinha.